Выпускников без опыта возьмут на оплачиваемую стажировку: что нужно знать школьникам

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит выпускникам вузов и колледжей проходить стажировку по срочному трудовому договору с наставником и получать зарплату. О том, как новая норма поможет молодым специалистам получить первый опыт работы, REGIONS рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, сейчас выпускникам часто отказывают в приеме на работу именно из-за отсутствия опыта, а взять этот опыт без рабочего места почти негде. Стажировка в сфере труда разрывает этот круг. С молодым специалистом заключают срочный трудовой договор на срок до шести месяцев. Он получает зарплату, идет страховой стаж, а рядом работает наставник, который помогает освоить реальные рабочие процессы.

Оформить договор можно в течение года после окончания учебы. Срок продлевается на время службы в армии, болезни или отпуска по уходу за ребенком. Главная выгода для молодого специалиста наступает в конце стажировки: если работодатель решает оставить стажера, постоянный договор заключают уже без испытательного срока.

Бизнес со своей стороны получает рабочий способ присмотреться к новичку на настоящем месте и вырастить кадры под свои задачи. Нормы вступают в силу с 1 марта 2027 года.