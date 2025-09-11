Заблокированный в РФ сайт «Миротворец» внес в свою базу данные пятилетнего россиянина

Издание обнаружило, что на украинском сайте «Миротворец» появились данные Никиты, который родился 23 марта 2020 года. Ему вменяют в вину факт сознательного незаконного пересечения государственной границы Украины. Это далеко не первый факт, когда данные несовершеннолетних появляются на «Миротворце».

Ранее сообщалось, что певицу Клаву Коку уже во второй раз внесли в базу «Миротворца». Это произошло после ее визита в Симферополь. В картотеке указано, что артистка сознательно нарушила государственную границу страны.

* Признан экстремистским и заблокирован в РФ