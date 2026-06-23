«Здесь кипит работа»: депутат Чаплин вручил благодарности коллективу ДК Леонова в Зарайске
Депутат Чаплин вручил благодарности коллективу ДК имени Леонова в Зарайске
Фото: [пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина]
Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») побывал в Доме культуры имени Леонова в Зарайске и вручил благодарственные письма Госдумы коллективу учреждения. Об этом REGIONS рассказали в пресс-службе парламентария.
Дом культуры имени Леонова — одна из ключевых культурных площадок округа, где проходят концерты, выставки и творческие вечера. Коллектив работает над сохранением традиций и развитием культуры в Зарайске.
«ДК им. Леонова — это важная часть культурной жизни Зарайска. Здесь кипит работа, здесь растут и развиваются дети, здесь сохраняются традиции. Мы поговорили о том, где нужно усилиться для более эффективной работы: состояние помещений, новое оборудование, поддержка творческих инициатив. Все наказы войдут в новую народную программу „Единой России“. Спасибо коллективу за преданность делу и любовь к родному городу», — сказал Чаплин.