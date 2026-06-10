Живой конвейер: орава крыс «десантировалась» из окна МКД и попала на видео

Необычное зрелище открылось прохожим на проспекте Ленина в Кемерове. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на пост в соцсетях, из разбитого окна квартиры на первом этаже один за другим выпрыгивали крысы. Очевидцы назвали это крысиным десантом — грызуны выстраивались в очередь и падали на асфальт.

Кемеровчане, проходившие мимо дома №138 на проспекте Ленина, стали свидетелями странной и пугающей картины. В соцсетях очевидцы рассказали, что из разбитого окна на первом этаже массово выбирались крысы.

Животные не просто вылезали наружу. По словам горожан, грызуны выстраивались в своеобразную очередь, а затем прыгали на асфальт. Окно находилось на высоте первого этажа, поэтому падение не стало для них смертельным. Хвостатые «десантники» приземлялись и разбегались кто куда.

В социальных сетях сразу начались обсуждения. Жители гадают: что же произошло в этой квартире? Одна из версий — крысы были домашними. Возможно, их кто-то разводил, а потом животные каким-то образом выбрались на свободу. Другое предположение — в помещении случилось что-то, что заставило грызунов в панике покидать убежище.

Официальных комментариев от коммунальных служб или ветеринаров пока не поступало. Никто из прохожих, судя по сообщениям, не пострадал. Однако сам факт «десантирования» десятков крыс в центре города местные жители назвали как минимум необычным.

Но крысы не единственная диковинка в кузбасских городах. Ранее в соцсетях также показали, как медведь гуляет по улицам Новокузнецка.