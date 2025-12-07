Звезда «Петербургских тайн» актер и режиссер Олег Урюмцев умер на 68-м году жизни

Олег Урюмцев, известный режиссер фильмов "Исход" и "Часовые Победы", ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе союза кинематографистов Российской Федерации. Его не стало в субботу, 6 декабря.

Союз кинематографистов подчеркнул, что Урюмцев занимал пост президента Международного кинофестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова.

«Шестого декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева (1958-2025)», — говорится в сообщении в телеграм-канале союза.

Урюмцев также был сценаристом и режиссером фильмов "Исход", "На земле белых вод, "Время собирать камни" и "На земле белых вод и высоких гор".

Урюмцев был занят в качестве актера в таких кинолентах, как "Сталинград", сериал "Петербургские тайны", фильмы "Великий полководец Георгий Жуков" и "Бесконечность".

