Энергетики Рязанской области восстанавливают сети после ледяного циклона

Ночной шторм, обрушившийся на Рязанскую область, стал серьезным испытанием для энергетиков. Мощный циклон принес с собой ледяной дождь и мокрый снег, которые за считанные часы превратились в настоящую стихийную беду: оборванные провода, поваленные на линии деревья и обесточенные населенные пункты. Об этом сообщает издание 7info.

Уже к вечеру того же дня, к 17:50, специалистам «Рязаньэнерго» удалось совершить масштабную работу по восстановлению. Они вернули в строй более 180 километров воздушных линий электропередачи и запустили 234 трансформаторные подстанции. Чтобы вернуть свет, бригадам пришлось расчистить трассы от 230 упавших деревьев и заменить сотни поврежденных элементов: изоляторы, опоры, траверсы.

Сейчас основные усилия сосредоточены в наиболее пострадавших Клепиковском и Касимовском округах. Туда для ускорения работ уже переброшены дополнительные силы и техника из других районов. В аварийном режиме, круглосуточно, трудятся 84 специалиста и 36 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что 2375 жителей Новгородской области остались без света.