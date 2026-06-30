В Рязани начали формировать каркас новой тепломагистрали на третьем этапе

В Рязани набирает обороты масштабный проект по строительству новой тепломагистрали, который уже вышел на активную фазу реализации — сейчас на третьем этапе подрядчик МУП «Рязанские муниципальные тепловые сети» занят не только расчисткой площадки, но и формированием несущего каркаса будущего сооружения. Об этом сообщает издание 7info .

Прежде чем развернуть полноценное строительство на всем протяжении трассы, рабочие проводят валку деревьев и удаляют поросль, освобождая коридор для прокладки труб, а параллельно демонтируют старые трубы диаметром 600 мм, с которых уже снято более полутора тысяч квадратных метров изношенной теплоизоляции. Этот этап — не просто рутинный снос, а необходимая диагностика состояния действующих сетей, позволяющая оценить, насколько глубокой должна быть модернизация, чтобы в будущем избежать аварийных остановок в разгар отопительного сезона.

Одновременно на площадке формируется надземная эстакадная часть теплопровода: уже установлено 18 фундаментов, смонтированы колонны и траверсы, создающие прочный металлический скелет, который будет удерживать магистраль на протяжении всего маршрута. Ход строительства впечатляет — на сегодняшний день сварено 624 метра труб, причем их соединяют сразу в двухтрубные секции, что существенно ускоряет темпы укладки и говорит о том, что проект входит в активную производственную фазу. Для города, где изношенность коммунальных сетей давно стала больной темой, такая динамика воспринимается как обнадеживающий сигнал, хотя жителям центральных районов, вероятно, придется мириться с временными неудобствами и перекрытиями.

В перспективе новая теплотрасса должна не только повысить надежность подачи тепла в дома рязанцев, но и снизить потери при транспортировке, которые годами съедали значительную часть ресурсов, а также создать резерв для подключения новых объектов и развития городской инфраструктуры. Пока строители сосредоточены на подготовке основания и монтаже каркаса, впереди — прокладка самого трубопровода, гидравлические испытания и подключение к существующей системе, и от того, насколько слаженно будут выполнены эти этапы, зависит, успеют ли ввести магистраль в строй до наступления холодов.

Таким образом, несмотря на шум строительной техники и временные неудобства, масштабные работы наглядно демонстрируют, что город взял курс на обновление коммунального хозяйства, и если текущие темпы сохранятся, Рязань получит не просто новый участок труб, а полноценную инженерную артерию, способную десятилетиями обеспечивать тепло и комфорт в домах своих жителей. Однако до финиша остается еще масса технических вызовов, и главное — чтобы ударные темпы не обернулись спешкой в ущерб качеству, потому что от этого напрямую зависит, будут ли батареи горячими в предстоящие зимы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье работы по модернизации объектов теплоснабжения ведутся на 220 объектах.