Нынешним летом зарплатные рекорды в НХЛ бились дважды. Нет сомнений, что в ближайшие пару лет будет взята историческая планка в $20 млн зарплаты в год. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, кто из игроков НХЛ в скором времени может преодолеть символический рубеж.

Год назад форвард Кирилл Капризов заключил умопомрачительный контракт с «Миннесота Уайлд» с ежегодной зарплатой $17 млн. Россиянин сразу на $3 млн обошел предыдущего рекордсмена Леона Драйзайтля. Зарплата Капризова казалась невероятно завышенной, даже несмотря на всю важность игрока для франшизы. И вот, рекорд россиянина уже побили Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

В случае с Карлссоном чудовищную небрежность совершил менеджмент «Уток», затянувший подписание нового соглашения. Они собирались дать талантливому шведу примерно $11-12 млн, что было бы весьма щедро. Но протянули время, и Карлссон стал ограниченно свободным агентом — следовательно, на него могли претендовать и другие клубы. «Филадельфия Флайерс» выбросили немыслимый оффершит в $18 млн. «Анахайм», чтобы сохранить важного игрока для развития клуба, согласился повторить это предложение. И загнал себя в угол. Неподписанным остается еще один молодой талант, Каттер Готье — и сколько же ему давать на фоне контракта Карлссона?

С Селебрини все проще. Канадец — безусловный лидер своего поколения, свободных денег у «Сан-Хосе Шаркс» предостаточно (можно позволить забрать себе дорогущие контракты Дарнелла Нерса и Джейкоба Трубы), так что зарплата Селебрини (будет получать ее со следующего сезона) в $18,8 млн по нынешним временам представляется даже адекватной.

Итак, кто же будет штурмовать зарплатную вершину в ближайшие два года?

Кэйл Макар

Фото: [ НХЛ ]

У ярчайшего атакующего защитника современности остается год по контракту с «Колорадо Эвеланш». Макару 27 лет, самое время подписывать «контракт жизни». Почти нет сомнений, что в моменте Кэйл станет самым высокооплачиваемым игроком «Колорадо» (сейчас это Нэтан Маккиннон со «смешными» $12,6 млн).

Вопросов два. Первый: не слишком ли велика окажется разница в зарплатах у двух лидеров команды. Второй: выдержит ли платежка «Колорадо». По второму вопросу «Лавины» работают: отдали в «Нэшвилл» Джека Друри и Росса Колтона, облегчив платежку на $8,5 млн.

Куинн Хьюз

Фото: [ НХЛ ]

«Миннесота Уайлд», конечно же, очень хотят продлить юркого пакмувера. Понятно, что не ради полутора сезонов выменивали его у «Ванкувер Кэнакс». Старшему в хоккейном братстве Хьюзов 26 лет, то есть ситуация примерно, как у Макара — ожидание главного контракта в карьере.

Куинн с ходу вписался в игру «Миннесоты» (53 очка в 48 матчах), как вписался бы в игру, наверное, любой команды. Менеджменту «Дикарей» нужно готовить большущий мешок денег, а места под потолком почти нет. Правда, через год закончатся контракты у целого ряда игроков, в том числе и достаточно дорогих.

Хьюз будет претендовать на зарплату примерно, как у Капризова. Но еще и самого игрока нужно уговорить остаться в Миннесоте, а не рваться, например, в «Нью-Джерси», где играют два младших брата Куинна.

Джейсон Робертсон

Фото: [ НХЛ ]

27-летний нападающий готов был покинуть «Даллас Старз» уже нынешним летом. Уговорили остаться за $12 млн. Но через год Робертсон станет неограниченно свободным агентом и, по информации инсайдеров, собирается выйти на рынок.

В минувшем сезоне нападающий выбил 96 (45+51) очков в 82 матчах (личный рекорд — 109 баллов за сезон). Конечно, $20 млн было бы явной переплатой за Робертсона. Но кто знает, может и найдется клуб с большим люфтом под потолком, который даже и такую безумную цену согласится заплатить. В любом случае, если Робертсон действительно выйдет на рынок, торг за него будет нешуточный, а здесь уже не обойтись без переплаты.

Коннор Макдэвид

Фото: [ НХЛ ]

Переходим к тем, у кого контракты заканчиваются через два года. Если следующим летом планка в $20 млн не будет взята, она точно покорится через год. И стопроцентный кандидат — Макдэвид, по мнению многих, лучший хоккеист современности.

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» патриотично продлился с клубом на два года всего лишь за $12,5 млн за сезон. Макдэвид дал понять руководству «Нефтяников», что он готов ужаться в зарплате, чтобы не давить на командный потолок и дать возможность усилить состав для борьбы за Кубок Стэнли. Пока у менеджмента «Ойлерз» с усилением получается так себе. Но заслуженно (за 11 лет карьеры девять сезонов с 100+ очками) огромный контракт от Макдэвида никуда не уйдет — если не с «Эдмонтоном», так с другим клубом.

Остон Мэттьюс

Фото: [ НХЛ ]

Американский снайпер провел худший сезон в карьере — всего лишь 53 (27+26) очков в 60 матчах. Повлияли и уход Митча Марнера, и травма, и общая обстановка в «Торонто Мейпл Лифс».

Впрочем, сомнений в мастерстве 28-летнего форварда нет. А в следующем сезоне он может воспрянуть в содружестве с юным талантом Гэвином Маккенной. Сейчас Мэттьюс зарабатывает $13,25 млн. Его агент Джадд Молдавер обладает невероятным талантом выколачивать выгоднейшие контракты для своего клиента — так что солидная прибавка вполне вероятна. Если нападающий не перестанет хандрить, конечно.

Мэттью Шефер

Фото: [ НХЛ ]

Первый номер драфта-2025 впечатляюще провел дебютный сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» и забрал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). А начинал его Шефер, когда ему едва исполнилось 18. Он уже стал важнейшей частью команды, а если продолжит прогрессировать таким темпом, то вскоре именно его будут называть лучшим атакующим защитником мира, а не Макара, Хьюза или Зака Веренски.

Первый взрослый контракт Шефера точно будет очень большим. Если зарплаты в НХЛ продолжат расти (а они продолжат), то и оклад в $20 млн для молодого пакмувера никого не шокирует.