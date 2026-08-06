«Спартак» разгромил «Оренбург» в Кубке России

Действующий обладатель Кубка России по футболу «Спартак» начал новый турнир с крупной победы над «Оренбургом». Красно-белые в первом туре Пути РПЛ Кубка России разгромили соперника со счетом 5:1.

На 26-й минуте счет открыл Пабло Солари, воспользовавшись неаккуратным пасом оренбуржцев и выскочив один на один. Аргентинский вингер стал героем первого тайма, через семь минут заработав пенальти для Манфреда Угальде.

Костариканский форвард почувствовал конкуренцию в связи в грядущим переходом Мирлинда Даку и с огромным желанием провел матч. На 52-й минуте Угальде довел счет до крупного после паса Игоря Дмитриева, а по ходу игры имел еще несколько хороших шансов.

На 78-й минуте Наиль Умяров расчетливо пробил после подбора. Ренат Голыбин отквитал один мяч после прохода Андрея Касаджикова, но финальную точку в матче поставил 16-летний Павел Полех, ставший самым молодым автором гола в истории «Спартака».

Ранее бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о переходе Мирлинда Даку в «Спартак».