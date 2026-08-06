«Пустой холодильник». Налоги превысили расходы на еду и жиде на $804 млрд

Американские домохозяйства теперь направляют на уплату налогов больше средств, чем совокупно тратят на питание, одежду и жилье. Об этом говорится в результатах анализа консервативного исследовательского центра Committee to Unleash Prosperity.

В отчете указано, что общая сумма налогов, выплаченных американцами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, за прошлый год достигла $8,192 триллиона. Для сравнения: расходы граждан на жилье, продукты и одежду суммарно составили $7,388 триллиона.

По данным аналитиков, потребительские траты включали $3,801 триллиона на жилье и коммунальные услуги, $1,53 триллиона на продукты, $1,495 триллиона на питание вне дома и $562 миллиарда на одежду и обувь .

Исследователи центра отмечают, что на протяжении большей части периода с 2000 по 2025 год налоги в Соединенных Штатах превышали базовые потребительские расходы. Наибольший разрыв был зафиксирован в 2022 году, когда он составил $1,17 триллиона В 2025 году налоги превысили расходы на основные нужды на $804 миллиарда.

Ранее сообщалось о том, что у жителей США заметили снижение результатов когнитивных тестов.