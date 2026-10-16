«Я так делал — медведи уходят»: охотник из Подмосковья поделился методом «приручения» хищника

Этой осенью в интернете активно обсуждают участившиеся случаи встреч с медведями в Подмосковье и находки их следов в местных лесах. Чаще всего их замечают в Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах. В Росприроднадзоре сообщили, что в столичном регионе обитает не более 40 особей и столько же временно заходят из соседних областей. Как следует вести себя при встрече с грозным зверем, изданию «Подмосковье сегодня» рассказал охотник из Коломны Сергей Лысенко.

Многие, слыша фразу «приручить медведя», представляют себе животное на поводке. Но для Сергея Лысенко, человека, который посвятил охоте и путешествиям более 15 лет, «приручение» означает нечто иное. Он не держит хищников в вольерах. Он усмирил собственный страх и нашел к дикому зверю свой ключ.

Медведя легко определить по запаху

По словам Лысенко, он сталкивался с медведями более 20 раз. Эти встречи происходили на севере страны — на Кольском полуострове и Камчатке.

«Там медведи всегда где-то рядом. Стоишь на какой-нибудь быстрой северной речке, рыбу ловишь, и вдруг резкий запах появляется – значит, рядом медведь, и нужно быть наготове. Мы обычно ездим со всякими сигналами охотника, с фальшфейерами для отпугивания, потому что ожидать от них можно всего что угодно», — пояснил собеседник издания.

Фото: [ istockphoto.com/Andrey Rykov ]

Как охотник прогнал грозного зверя криком

Самый близкий контакт с медведем у Сергея произошел на Камчатке в прошлом году, в долине Налычева.

«Мы ходили в пеший поход. Медведи там довольно-таки лояльно настроены к людям, потому что видят их не в первый раз, не опасаются, поэтому никаких действий не принимают. В лагере на кордоне, где мы жили, существуют строгие правила: еду нельзя выбрасывать рядом, ее нужно смывать в речке. Но не все это соблюдают. Ночью вышли в туалет и столкнулись с медведем в трех метрах от нас. Я сразу поднял руки вверх и стал издавать громкие звуки, кричать. Зверь испугался и убежал», — рассказал охотник.

Этот прием Лысенко использовал не раз при встречах с медведями. При этом надо отметить, что коломенец имеет довольно грозный вид и рост почти два метра. А самое главное – нельзя показывать страх, ведь медведь чувствует это за версту.

«Я их не боюсь. Нужно просто показать медведю, что ты больше, чем он. Поднять руки вверх и очень громко и злобно кричать. Я так делал – медведи уходят. Это работает», – поделился Сергей.

Несмотря на статус опытного охотника, он никогда не стрелял в медведя и отказывался от специальных лицензий на отстрел, которые выдают местным жителям, например, в поселке Умба на берегу Белого моря, где косолапые разоряют ледяные ямы-зимники с рыбой. Лысенко отметил, что пока не готов к охоте на медведей.