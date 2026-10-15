Почему медведи все чаще выходят к людям в Челябинской области: названа главная причина

Минэкологии Челябинской области назвало отходы причиной визитов зверей в СНТ

Общество

В Челябинской области с начала текущего года зафиксировано девять случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии в комментарии изданию «Губерния». Наибольшая вероятность подобных встреч сохраняется в окрестностях Златоуста, Миасса и Сатки, где общая популяция хищников стабильно составляет 650–680 особей. Пострадавших среди людей за этот период не зарегистрировано.

В ведомстве отметили, что главной причиной визитов животных становится доступность пищевых отходов, особенно в период созревания урожая. Для минимизации рисков минэкологии инициировало работу с председателями садовых товариществ, призвав их оперативно убирать опавшие фрукты и обеспечивать плотное закрытие мусорных контейнеров на окраинах поселений. Также в министерстве предупредили о распространении недостоверной информации: многие фотографии хищников в социальных сетях оказываются старыми снимками или сгенерированными нейросетями фейками, которые тщательно проверяются охотинспекторами.

Представители ведомства разъяснили правовые аспекты регулирования численности животных. Отстрел медведей в черте населенных пунктов запрещен, однако сотрудники полиции вправе применить табельное оружие при возникновении прямой угрозы жизни граждан. В естественной среде обитания охота разрешена в рамках установленного годового лимита добычи в 150 особей. В связи с учащением выходов зверей к людям глава минэкологии Игорь Гилев подписал дополнительные приказы о регулировании популяции. Гражданам настоятельно рекомендовано передвигаться только по маркированным тропам и при признаках агрессии животного незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

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