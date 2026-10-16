Ревизор из леса: медведь вмешался в работу приставов на российском руднике

Судебные приставы Кузбасса отправились на рудник в Тисульском районе, чтобы проконтролировать исполнение решения суда о приостановке опасного производственного объекта. Однако проверка обернулась неожиданной встречей: прямо на территорию разреза вышел медведь. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Как сообщает ГУФССП по Кузбассу, на объекте выявили нарушения требований безопасности. Откосы уступов могли обрушиться, а горная порода — скатиться с верхних горизонтов. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Косолапый стал незапланированным участником служебного дня. Чем закончилась встреча с ним, в ведомстве не уточнили. Известно, что работы на руднике остановлены, а исполнение решения суда Главное управление держит на особом контроле.