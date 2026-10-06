Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная
Министр Суровый: около 40% сообщений о медведях в Приморье оказались ложными
Фото: [Выход медведей в уличный вольер после зимней спячки в Московском зоопарке/Медиасток.рф]
В Приморье около 30–40% сообщений о выходах медведей к людям не подтверждаются после проверки. С начала года в региональный охотнадзор поступило 109 сообщений о конфликтных ситуациях с хищниками, однако специалисты подтвердили только 77 из них. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства и животного мира Приморского края Алексей Суровый. Об этом пишет РИА Новости.
По словам чиновника, специалисты проверяют каждый сигнал на месте. При этом часть информации поступает от людей, которые сами не видели медведя, а лишь услышали о его появлении от других. Такие сообщения требуют выезда специалистов и проверки, хотя в итоге могут оказаться недостоверными.
Суровый отметил, что подобные вызовы отвлекают силы охотнадзора от действительно опасных ситуаций. При этом в населенных пунктах в этом году зафиксировали 36 случаев выхода медведей.
Если животное представляет угрозу, специалисты принимают решение о дальнейших действиях. В случае отстрела останки медведя направляют на исследования, чтобы установить возможные причины его выхода к людям или агрессивного поведения.
В качестве примера специалист привел случай 2015 года. Тогда в поселке Барабаш отстреляли медведя, который напал на собак и человека. Исследование показало, что животное было заражено новым штаммом бешенства.
Рост числа конфликтов происходит на фоне увеличения популяции медведей в регионе. За последние десять лет численность бурого и гималайского медведей в Приморье почти удвоилась.
Одновременно выросли и установленные лимиты добычи этих животных. Сейчас разрешенный лимит составляет 1 031 бурого и 498 гималайских медведей на весь край.
Ранее сообщалось, что медведи на Чукотке не спешат уходить в спячку.