Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная

Фото: [ Выход медведей в уличный вольер после зимней спячки в Московском зоопарке/Медиасток.рф ]

В Приморье около 30–40% сообщений о выходах медведей к людям не подтверждаются после проверки. С начала года в региональный охотнадзор поступило 109 сообщений о конфликтных ситуациях с хищниками, однако специалисты подтвердили только 77 из них. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства и животного мира Приморского края Алексей Суровый. Об этом пишет РИА Новости .

По словам чиновника, специалисты проверяют каждый сигнал на месте. При этом часть информации поступает от людей, которые сами не видели медведя, а лишь услышали о его появлении от других. Такие сообщения требуют выезда специалистов и проверки, хотя в итоге могут оказаться недостоверными.

Суровый отметил, что подобные вызовы отвлекают силы охотнадзора от действительно опасных ситуаций. При этом в населенных пунктах в этом году зафиксировали 36 случаев выхода медведей.

Если животное представляет угрозу, специалисты принимают решение о дальнейших действиях. В случае отстрела останки медведя направляют на исследования, чтобы установить возможные причины его выхода к людям или агрессивного поведения.

В качестве примера специалист привел случай 2015 года. Тогда в поселке Барабаш отстреляли медведя, который напал на собак и человека. Исследование показало, что животное было заражено новым штаммом бешенства.

Рост числа конфликтов происходит на фоне увеличения популяции медведей в регионе. За последние десять лет численность бурого и гималайского медведей в Приморье почти удвоилась.

Одновременно выросли и установленные лимиты добычи этих животных. Сейчас разрешенный лимит составляет 1 031 бурого и 498 гималайских медведей на весь край.

Ранее сообщалось, что медведи на Чукотке не спешат уходить в спячку.