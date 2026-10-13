Гриб-гигант из лабораторных приборов «вырос» в лесу Черноголовки

REGIONS: стальной гриб-гигант создали в лесу подмосковной Черноголовки

Общество

Фото: [Центр «Ландау»]

В лесном массиве на бульваре академика Мержанова в Черноголовке появилась необычная арт-инсталляция — гигантский футуристический гриб «Черноголовское вещество». Скульптуру создал творческий тандем Дмитрия и Елены Каварга. Объект вошел в экспозицию выставки «Капсула памяти», отмечает REGIONS.

В основе скульптуры — стальной скелет, покрытый полимерной плотью и защитной кожей из полимочевины. Материалы подобраны так, чтобы арт-объект годами стоял под открытым небом и не вредил природе.

Особую часть композиции составили реальные лабораторные приборы и куски металла, деформированные направленными взрывами. Их авторам передали сотрудники Института химической физики.

В складках и углублениях скульптуры смогут селиться птицы — перед установкой художники консультировались с орнитологами. По замыслу, биоморфный гриб символизирует зарождение научной мысли и превращение интуиции в строгие формулы. Дмитрий Каварга отметил, что механизмы, собранные в единый пространственный чертеж, словно продолжают работу в ином, символическом перерождении.

Выставка «Капсула памяти» объединила работы художников, исследовавших научное и культурное наследие Черноголовки как города-сада. Экспозиция представляет собой прогулочный маршрут по городу с пятью локациями. Помимо «Черноголовского вещества», это «Черноголовская азбука» в здании бывшего ЗАГСа, проект «Город-сад ЧГ» в оранжерее, а также паблик-арт объекты «Прорастание» в лесном массиве вдоль бульвара Мержанова. Увидеть экспонаты под открытым небом можно до 8 ноября.

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Черноголовка

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