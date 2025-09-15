Фото Камчатского суслика принесло фотографу из Подмосковья победу в конкурсе

Анатолий Шишкин рассказал о фототуре по наиболее интересным из доступных мест России, во время которого возле Авачинского вулкана мужчина заметил самого крупного суслика мира. Животное признано символом Камчатки. Фотограф назвал свою работу «Камчатский берингийский суслик» и представил снимок на конкурсе.

«Выманивать из норки его (суслика. — Прим. ред.) пришлось батончиком мюсли, который у меня был с собой на обед. Потихоньку удалось втереться в доверие к зверьку, и он вышел на поверхность. Он осторожно взял кусочек, а я этот момент и сделал этот снимок», — добавил фотограф.

По информации издания, основанием для награждения автора снимка специальным призом стала работа на особо охраняемых природных территориях России (ООПТ). Партнер конкурса наделен правом принимать решение, кого объявлять победителем. Житель Подмосковья признался, что с особым уважением относится к РГО. Анатолий Шишкин принял решение стать участником конкурса сразу, как узнал о проведении мероприятия.

Анатолий рассказал, что во время любого путешествия делает снимки. Его привлекают архитектурные здания, природа и ее обитатели. Профессиональная деятельность также связана с фото. Он принимает заказы на съемку во время различных торжеств или выполняет другие индивидуальные просьбы клиентов.

