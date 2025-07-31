Международный фестиваль «Народы России и СНГ» пройдет осенью

Международный фестиваль «Народы России и СНГ» пройдет с 31 октября по 5 ноября 2025 года. В соответствии с указанием президента РФ ответственным исполнителем мероприятия определено Федеральное агентство по делам национальностей.

Деловая программа фестиваля будет организована совместно с Русским географическим обществом, Российским обществом «Знание», Министерством культуры РФ. Она пройдет с 31 октября по 1 ноября в рамках VI Всероссийского форума «Народы России».

Также будет организовано проведение X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», а также IX Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Просветительская программа фестиваля будет организована для широкой аудитории Русским географическим обществом совместно с Российским обществом «Знание» в период с 2 по 3 ноября на площадке Национального центра «Россия».

Культурная и выставочная программа будет организована АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“», Минкультуры России, Русским географическим обществом, ФГБУ «Дом народов России» в период проведения фестиваля.