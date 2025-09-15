«Холодно уже»: россияне наблюдали за заплывом семьи лосей

Россияне наблюдали за заплывом семьи лосей в реке Томь. Очевидцы сняли осенний заплыв на видео и выложили в Сеть. Пост, судя по реакциям, вызвал положительные эмоции. Пользователи активно комментировали увиденное, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Многие отметили, что вода в реке уже слишком холодная.

По словам очевидцев, в заплыве участвовал крупный лось, за которым следовала лосиха и двое лосят. Некоторые жители Кузбасса отметили, что в регине уже остановилась холодная погода. По мнению пользователей, купаться в реке уже холодно. В итоге семью оленей назвали моржами, удивившись их устойчивости к изменениям погодных условий.

«Холодно уже купаться!» — подметил пользователь.

По информации издания, пост с видео собрал почти 200 позитивных реакций. По словам очевидцев, лоси сначала вышли из леса. Затем они направились переправляться через реку Томь. Животные весь путь преодолевали, не нарушая последовательность: лось-папа, мама с одним малышом, и замыкал заплыв еще один лосенок.

