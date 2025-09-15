Сахалинка запечатлела встречу с редкой семьей косаток в море

Жительница Сахалина рассказала, какие яркие чувства испытала, повстречавшись с группой косаток. Морские создания подплыли к людям в акватории близ села Новиково, что в Корсаковском районе, и некоторое время сопровождали их.

Свидетельница этого события запечатлела хищников на камеру в прошедший уикенд. Она пояснила, что в итоге добавила музыкальное сопровождение к видео, так как ее собственные возгласы отражали слишком сильную смесь восторга и испуга.

«Целая семья косаток — такая редкость и такие незабываемые впечатления», — поделилась автор видеозаписи.

Ранее сообщалось, что косатки начали атаковать небольшие суда у берегов Испании и Франции.