«НИ»: Обычные израильтяне в борьбе с ХАМАС ведут себя как герои голливудских фильмов

В социальных сетях израильтяне рассказывают о героических поступках своих соотечественников. Издание «Новые известия» собрало наиболее драматические истории, которые наглядно показывают, какой менталитет у жителей Израиля. Они объединяются всем народом, а некоторые семьи готовы лишиться жизней, но будут наносить удар противнику, сообщает newizv.ru .

Адар и Итая Бердические – родители близнецов, которым всего 10 месяцев. Когда в их город вошли боевики ХАМАСа, муж с женой спрятали детей и отчаянно отстреливались.

Оба служили в армии и имели право на хранение оружия. Им удалось убить семь человек из ХАМАСа. Супруги также погибли. Дети выжили. Теперь они будут жить с бабушкой.

Икбаль Рабин-Либерман увидела, как представители ХАМАСа подходят к городу. Девушка оповестила всех людей. Жители предупреждены, как вести себя в подобных случаях. Люди организовали самооборону и не позволили противнику пройти в их город.

Экс-генерал-майор ЦАХАЛ Ноам Тибон спас семью своего сына. Ему позвонил сын и рассказал, что их дом захватили представители ХАМАСа. Мужчина с женой и маленькими детьми прятались в подвале.

Генерал-майор в отставке поехал к дому, позвав с собой первых военных, которых встретил по пути. Таким коллективом они освободили от военных ХАМАСа захваченные дома на всей улице.

Граждане, которые были не в Израиле в момент атак со стороны ХАМАСа, экстренно возвращаются домой, чтобы защищать родину. Пилоты гражданских самолетов пересаживаются на военные.

В Израиле погибло более 900 человек (данные по состоянию на 10 октября). В Калининграде неравнодушные жители вышли в город, чтобы почтить память погибших, но полиция не позволила им реализовать задуманное. Эксперты рассказали, что могло стать причиной запрета.