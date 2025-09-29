Россиянин украл камеру наблюдения из чужого подъезда, чтобы установить в собственном

В пресс-службе регионального ГУ МВД проинформировали, что в Прокопьевске молодой человек похитил камеру наблюдения из чужого подъезда с целью монтажа в собственном, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно версии следствия, молодой человек возвращался домой от знакомых. Спускаясь по лестнице, он заметил в подъезде камеру видеонаблюдения. Молодой человек снял ее, чтобы установить в собственном. Дома он обнаружил, что повредил камеру. Устройство оказалось непригодным к пользованию. Отремонтировать камеру у молодого человека не получилось.

По информации издания, в полицию обратилась местная жительница. 51-летняя женщина услышала шум в подъезде. Она открыла приложение в телефоне, чтобы проверить обстановку. Однако приложение не работало. Так горожанка обнаружила отсутствие камеры. Ориентировочная стоимость гаджета — 5 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого.

«Следователем отдела полиции "Зенковский" ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража"», — указано в официальном телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

В сообщении указано, что молодого человека задержали в кратчайшие сроки. Наказание по инкриминируемой статье достигает двух лет лишения свободы.

