Вандалы разбили мини-комнату с прозрачными стенами в доме Новокузнецка. Школьницы решили исправить ситуацию: они создали новый арт-объект и повесили записку с просьбой не разрушать поделку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мини-комната с прозрачными стенами украшала дом в Новокузнецке. Ее разместили в выемке здания, где отсутствовали кирпичи. Необычный арт-объект превратился в городское достояние, но 20 сентября неизвестные лица разрушили комнату.

По данным издания, две местные школьницы слепили из пластилина мышек и кресло. Таким образом они по-новому обустроили мини-комнату. Девочки защитили поделку специальными стеклами, которые также имитируют прозрачные стены. В телеграм-каналах сообщается, что горожанки написали записку и приклеили над поделкой. В ней указано, что поделку делали дети. Школьницы попросили не разрушать ее.

По информации издания, подписчики телеграм-каналов преимущественно положительно оценили поступок девочек. Многие писали, что школьницы — большие молодцы. Анонимный пользователь предположил, что пластилин — непрочный материал. Он высказал мнение, что поделка не будет долго сохраняться.

«Молодцы», — написал пользователь.

