СМИ сообщили о подготовке Зеленского к «мега-сделке» по покупке оружия у США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готовится «мегасделка» по закупке оружия у США. Как передают СМИ, общая стоимость обсуждаемого оборонного пакета может достигать $90 млрд, сообщило издание Politico.

По информации издания, Зеленский также анонсировал предстоящие визиты украинских официальных лиц в США. По данным президента Украины, в конце сентября или в октябре состоятся технические переговоры, посвященные вопросам закупки оружия и заключению отдельного соглашения о производстве беспилотных летательных аппаратов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники информирует о запланированной на следующий месяц встрече премьер-министра Украины Юлии Свириденко с американскими представителями. В центре внимания переговоров окажутся потенциальные инвестиционные проекты США на территории Украины, которые планируется реализовать в рамках совместного фонда. О создании этого финансового инструмента было объявлено весной 2024 года.

«Мы готовы к отдельным соглашениям по отдельным видам оружия, включая системы большой дальности. Я не могу сообщить подробности», — сказал Зеленский журналистам.

