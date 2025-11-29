Цена диверсии: за сколько спецслужбы Киева нашли исполнителя для подрыва газопровода в Подмосковье? Ответ в видео ФСБ

За выполнение диверсии на магистральном газопроводе в Подмосковье украинские спецслужбы предложили гражданину России денежное вознаграждение в размере $4 тыс., которые были выделены ему для приобретения автомобиля, необходимого для осуществления преступного замысла, сообщило РИА Новости.

Согласно материалам, обнародованным ФСБ России, задержание подозреваемого 1969 года рождения произошло в ночное время в Московской области. Мужчина был захвачен сотрудниками спецслужб непосредственно в момент попытки установки самодельного взрывного устройства на объекте критической инфраструктуры — газопровода.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителями были изъяты вещественные доказательства, включающие четыре самодельных взрывных устройства, искусно замаскированных под упаковки строительного монтажного клея. Также были обнаружены специальные средства связи, использовавшиеся для конспиративного взаимодействия с куратором из украинских спецслужб.

Обнародованные видеоматериалы содержат признательные показания задержанного, в которых он не только подтвердил факт получения денежных средств и инструктажа со стороны украинских спецслужб, но и выразил раскаяние в совершенных противоправных действиях. Дополнительно ФСБ России предоставила фотодоказательства изъятых взрывных устройств, наглядно демонстрирующие их конструктивные особенности и способ камуфляжа.

Ранее сообщалось, что четверо несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Барнауле.