Подростков задержали за попытку теракта: анонимный кукловод руководил действиями детей из тени

В Барнауле задержаны четверо несовершеннолетних по факту попытки поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Барнаул и Южный. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибирского региона, передает РЕН-ТВ .

По данным следствия, 14-летний подросток получил в интернете предложение о совершении противоправных действий за денежное вознаграждение. К реализации этого предложения он привлек троих своих знакомых.

Группа лиц предприняла попытку поджога оборудования, относящегося к железнодорожной инфраструктуре. В результате их действий существенного ущерба объекту транспортной системы нанесено не было.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов дела.

Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

