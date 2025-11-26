Подростков задержали за попытку теракта: анонимный кукловод руководил действиями детей из тени
Четверо несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Барнауле
Фото: [Фото: istockphoto.com/blinow61]
В Барнауле задержаны четверо несовершеннолетних по факту попытки поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Барнаул и Южный. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибирского региона, передает РЕН-ТВ.
По данным следствия, 14-летний подросток получил в интернете предложение о совершении противоправных действий за денежное вознаграждение. К реализации этого предложения он привлек троих своих знакомых.
Группа лиц предприняла попытку поджога оборудования, относящегося к железнодорожной инфраструктуре. В результате их действий существенного ущерба объекту транспортной системы нанесено не было.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов дела.
Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
