Удары ВСУ продолжаются: еще три человека пострадали при атаках беспилотников на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что удары ВСУ на Белгород продолжаются. В результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи пассажирского автобуса в Белгороде пострадали три человека.

Согласно предварительной информации, 16-летняя девушка получила осколочное ранение плеча. Медиками скорой помощи ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу для оказания специализированной медицинской помощи. Еще двое пострадавших взрослых доставляются для комплексного обследования в городскую больницу №2.

Транспортное средство получило значительные повреждения, что подтверждают опубликованные губернатором фотографии с места происшествия. Кроме того, второй беспилотный аппарат нанес удар по социальному объекту, в результате чего был поврежден его фасад. В настоящее время информация о последствиях и возможных дополнительных пострадавших уточняется. Все специализированные службы работают на месте инцидента.

«Оперативные службы на месте», — сообщил губернатор Гладков.

Утром 13 сентября глава региона рассказал, что интенсивность обстрелов региона не снижается на протяжении последних четырех дней. Параллельно в области проходит голосование. Вячеслав Гладков призвал россиян быть осторожными при посещении избирательных участков. В настоящее время продолжают приходить данные о разрушениях и ранениях.

