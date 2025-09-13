В разговоре с РИА Новости командир танка из группировки «Днепр» с позывным «Депутат» сообщил, что украинское военное руководство ввело систему бонусов для военнослужащих, которые уничтожают экипажи российских танков.

Офицер отметил, что российские танкисты не испытывают страха перед тем, что боевики киевского режима ведут охоту на них.

«Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги по уничтожению именно не техники, а танкистов — самого экипажа. У них свои бонусы. Чтобы как-то поощрить их», — сказал военный.

Как добавил Депутат, первоочередная цель врага — ликвидировать командира танка. Затем следует механик-водитель, и третьим в списке — наводчик.

Ранее сообщалось, что заблокированный в РФ сайт «Миротворец»* внес в свою базу данные пятилетнего россиянина.

* — признан экстремистским и заблокирован в России