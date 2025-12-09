Казахский хоррор «Кадет» удалили из российских кинотеатров из-за сцен суицида

Картина казахстанского режиссера Адильхана Ержанова под названием «Кадет» была убрана из российских онлайн-кинотеатров по решению Роскомнадзора. Об этом во вторник, 9 декабря, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Роскомнадзоре пояснили, что в фильме, снятом Ержановым, были найдены сцены самоубийства. Хоррор стал доступен на стриминговых платформах в России 27 ноября, однако через неделю его удалили из общего доступа.

В ведомстве добавили, что все российские онлайн-кинотеатры должны удалить сцены, которые нарушают закон. После внесения необходимых изменений фильм «Кадет» может снова появиться на платформах.

