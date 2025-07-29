Жителям Подмосковья рассказали о новом кабельном канале «Госфильмофонд. Машина времени»

Жителям Подмосковья рассказали о новом развлекательно-познавательном кабельном канале «Госфильмофонд. Машина времени». Он был создан Государственным фондом кинофильмов России при поддержке Министерства культуры РФ.

«Госфильмофонд. Машина времени» — это первый в мире телевизионный канал, который транслирует уникальную коллекцию архивных материалов фонда, в том числе ранее неизвестных широкой публике. Сетка вещания канала охватывает документальную кинохронику, рассказывающую о нашей стране и ее жителях.

Прямой эфир канала уже доступен на платформах Кинопоиск и Wink, а также здесь. В ближайшее время он появится на МТС, Окко, Premiere и других платформах.

Телеканал имеет круглогодичное вещание в формате высокой четкости (HD) и является безопасной территорией для семейного просмотра. Охват канала более 100 млн человек по всей России, возрастная маркировка 16+.