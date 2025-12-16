«Почему мы должны отчитываться?»: в Госдуме отреагировали на задержание Семака в Германии

Политический резонанс получил неприятный инцидент в аэропорту Мюнхена, где были задержаны для досмотра главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и его супруга Анна. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в беседе со «Спорт-Экспресс» дал происшествию оценку и призвал граждан к осторожности.

Причиной внимания немецких таможенников стало дорогостоящее имущество, которое семейная пара пыталась вывезти из страны. Длительные разбирательства привели к тому, что Семаки пропустили свой рейс и были вынуждены приобретать новые билеты. Этот частный случай мгновенно перерос в публичную дискуссию после комментария депутата Госдумы.

В своем заявлении он связал действия немецких властей не с соблюдением таможенных правил, а с общей антироссийской политикой.

«Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками», — заявил Свищев.

При этом Свищев дал практический совет согражданам: быть крайне аккуратными и строго соблюдать все действующие в ЕС нормы и ограничения во время поездок.

Ранее сообщалось, что Сергея Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена.