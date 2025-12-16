Сергея Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супругу немецкая полиция задержала в аэропорту Мюнхена. О неприятной истории в своем телеграм-канале рассказала Анна Семак.

Оказалось, что супругов задержали из-за того, что они провозили вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, что запрещено новыми законами Евросоюза.

По словам Анны Семак, им пришлось заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, а купленные вещи оставить (их передали приехавшему в аэропорт приятелю). Разбирательство заняло много времени, и супруги опоздали на самолет — пришлось доплатить солидную сумму, чтобы попасть на следующий рейс».

«Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2», — с юмором заключила Анна Семак.

