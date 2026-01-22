В РЭО рассказали о развитии экокультуры в Магаданской области

В результате своей работы, отмеченной «Зеленой премией» в 2025 году, экологическая организация «ЭкоКолыма» смогла собрать около 120 тонн перерабатываемых материалов благодаря активности жителей Магаданской области, которых привлекли к участию в проекте посредством масштабной просветительской деятельности в сфере экологии.

Для повышения экологической грамотности населения «ЭкоКолыма» регулярно проводит информационные кампании в учебных заведениях и в рамках городских праздников, что способствует вовлечению жителей в природоохранную деятельность. В проекте по сдаче вторсырья участвуют более 4000 человек. За прошедшие пять лет на переработку было отправлено более 120 тонн вторичных ресурсов. Только в 2024 году было собрано 29,5 тонн бумажных отходов, 10,5 тонны пластика и 3 тонны металлолома.

Собранные материалы проходят этапы сортировки и прессования на собственном складском комплексе. После формирования необходимого для транспортировки объема (40-футовый контейнер), пластик отгружается морским путем в перерабатывающую компанию «Репласт» (Владивосток), а макулатура отправляется в Хабаровск.

Все полученные средства, включая деньги от «Зеленой премии» РЭО, инвестируются в развитие проекта «Школа замкнутого цикла». Главная цель проекта — обучение принципам разумного потребления, закупка специализированного оборудования для проведения экологических уроков и открытие местной линии переработки пластика (тип 5 PP). Это позволит школьникам своими глазами увидеть процесс преобразования вторсырья в готовую продукцию, такую как линейки и стаканы.

По данным пресс-службы РЭО, проект представляет собой комплексную программу, направленную на формирование экологической культуры среди населения Магадана и области. Благодаря информационным кампаниям, активному присутствию в социальных сетях и возможности переработки отходов, растет заинтересованность горожан в экологически ответственном образе жизни. Мы рады поддерживать такие образовательные программы, направленные на защиту природы региона.