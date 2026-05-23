Юрист дала важный совет родителям: когда менять загранпаспорт ребенку, даже если срок не истек

Биометрический загранпаспорт, который оформляется на десять лет, можно получить даже для младенца. И тот факт, что ребенок со временем сильно изменится внешне, не сделает документ автоматически недействительным. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Московской области, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Траст энд ло» Майя Шевцова.

«Загранпаспорт ребенку можно оформить либо на 5 лет - это паспорт старого образца, либо на 10 лет - биометрический паспорт нового поколения. Формально закон не запрещает оформить десятилетний паспорт даже младенцу», — сказала она.

При этом эксперт отметила один практический нюанс. Дело в том, что маленькие дети действительно меняются внешне очень быстро. И если в паспорте у ребенка, например, фотография, сделанная в полгода, то через несколько лет снимок может уже мало помогать для идентификации его личности на границе.

«Само по себе взросление ребенка не делает загранпаспорт недействительным. Обязанности менять документ только потому, что ребенок подрос, нет», — добавила она.

В связи с этим Шевцова дала рекомендацию родителям. По ее словам, если внешность ребенка изменилась существенно и узнать его по фото в документе стало сложно, не стоит дожидаться окончания десятилетнего срока действия паспорта. Лучше заменить его заранее, чтобы избежать возможных проблем при прохождении пограничного контроля.

«Особенно если планируется поездка в страну с визовым режимом или строгим пограничным контролем», — подытожила она.

