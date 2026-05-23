Фейковые уведомления и ложные визиты: депутат предупредил о новых схемах мошенников в период отключения горячей воды

В период плановых отключений горячей воды, когда жители многоквартирных домов особенно ждут информации о сроках возобновления подачи ресурса, активизировались злоумышленники. Зампред комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко предупредил РИА Новости, что мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения якобы от имени коммунальных служб.

По информации Аксененко, в таких сообщениях людям предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить актуальные сроки подачи горячей воды после завершения профилактических работ. Однако ссылка не ведет на официальный сайт управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Таким образом мошенники получают доступ к банковским приложениям.

«Активизация мошенников в период отключений горячей воды является отдельной проблемой. Часто появляются фейковые объявления и сообщения якобы от коммунальных служб с "новыми графиками отключений", "срочной проверкой счетчиков" или предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды», — сказал Аксененко.

По словам Аксененко, злоумышленники могут приходить к гражданам домой под видом сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. В ходе таких визитов они, как правило, навязывают жителям платные услуги или замену оборудования, не имеющую никакой необходимости.

Депутат призвал граждан быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, проверять информацию об отключениях только на официальных источниках, а также требовать у незваных гостей удостоверения и связываться с управляющей компанией для подтверждения их полномочий.

«Нужно понимать: ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб», — отметил он.

