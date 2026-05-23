Итальянское издание AntiDiplomatico опубликовало материал с резкой критикой санкционной политики Евросоюза в отношении России, пишет Лента.ру . Авторы статьи считают, что ограничения против Москвы привели к ухудшению экономического положения самих европейских стран, тогда как Россия продолжает успешно экспортировать энергоресурсы на мировые рынки. Особое внимание журналисты уделили росту зависимости Европы от дорогого американского сжиженного газа.

Европейские страны оказались в сложной экономической ситуации из-за собственной санкционной политики против России, пишет итальянское издание AntiDiplomatico. По мнению автора материала, ограничения, введенные Брюсселем, не достигли ожидаемого эффекта и в итоге ударили по экономике самого Евросоюза.

В статье отмечается, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в различные страны мира, включая Индию и другие государства, заинтересованные в покупке энергоресурсов. При этом Европа, как утверждает издание, вынуждена приобретать более дорогой американский сжиженный природный газ.

Журналисты подчеркивают, что стоимость СПГ из США значительно выше прежних цен на российские поставки, что создает дополнительную нагрузку на европейскую экономику и промышленность.

Авторы публикации также призвали жителей ЕС задуматься о последствиях нынешнего политического курса Брюсселя. По их мнению, антироссийские меры не способствуют выходу Европы из кризиса, а лишь усиливают существующие экономические проблемы и энергетические риски.

До этого сообщалось, что в Москве спасли пятерых утят, провалившихся в ливневку.