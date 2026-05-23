Бали ловит момент: остров заманивает российских зимовщиков вместо Тайланда

Ужесточение правил безвизового въезда в Таиланд способно изменить предпочтения российских путешественников, которые привыкли проводить холодные месяцы в странах Юго-Восточной Азии. Как заявили РИА Новости в Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии (PHRI) на Бали, часть туристов из России, ранее выбирающих для зимовки тайские курорты, теперь может обратить внимание на индонезийский остров.

«Российские туристы входят в число тех, кто часто приезжает в регион на длительный срок. Если правила пребывания в Таиланде станут менее удобными, часть путешественников может рассмотреть Бали как альтернативу. Это касается и тех, кто прилетает на Бали на зиму», — отметили в организации.

В PHRI уточнили, что Бали давно нацелен на привлечение гостей, которые легально остаются здесь на длительный срок. Такие туристы, по словам представителей ассоциации, обеспечивают стабильный и предсказуемый спрос на гостиничные номера, виллы, рестораны и сопутствующие услуги. В отличие от краткосрочных поездок, длительное проживание выгодно местному туристическому бизнесу, поскольку создает постоянный поток дохода вне зависимости от сезона.

