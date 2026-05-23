В Москве загорелся склад на Стахановской улице

В Москве произошел пожар в административно-складском здании на Стахановской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве. По предварительным данным, огонь охватил около 400 квадратных метров. До прибытия спасателей люди смогли самостоятельно покинуть помещение, сейчас на месте продолжают работу пожарно-спасательные подразделения.

По информации экстренных служб, загорелась складируемая продукция внутри здания.

В МЧС уточнили, что сотрудники и посетители объекта эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных расчетов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Специалисты принимают меры по локализации и ликвидации возгорания. Причины происшествия устанавливаются.

