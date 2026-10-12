«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

Каждый четвертый россиянин копит на крупную покупку в конверте

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Каждый четвертый житель России для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый — банковский счет или вклад. Об этом говорится в исследовании «ЮMoney», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Привычные конверты все еще живы, и не только как ностальгия — 26% россиян откладывают нужную сумму наличными, еще 19% копят на счете или вкладе, почти четверть (23%) вообще не готовятся заранее и оплачивают крупную покупку с зарплаты, принимая решение в моменте», — приводит данные опроса двух тысяч респондентов аналитика компании.

При этом 14% опрошенных выбирают кредит или рассрочку, а 8% используют подушку безопасности. Оставшиеся 7% занимают у близких.

Аналитики также выяснили, покупку от какой суммы россияне считают крупной. Так, для 38% крупная покупка начинается с 10 000 рублей, еще 31% называют порог в 30 000 рублей, для 17% это покупка на сумму от 70 000 рублей, а для 14% — от 150 000 рублей.

Банковские карты сохраняют лидерство в способах оплаты крупных покупок — ими пользуются 36% россиян. Почти каждый четвертый (22%) оплачивает крупные покупки через Систему быстрых платежей, столько же — через электронный кошелек, а еще 17% платят наличными.

При этом бонусы остаются массовым фактором выбора способа оплаты крупных трат. Так, 43% участников исследования отметили, что кешбэк и бонусы очень важны, и они стараются выбрать самый выгодный способ оплаты.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Фурзикова рекомендовала открыть вклады на разные сроки в 2026 году.

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