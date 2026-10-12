От 30 тысяч рублей до трех лет размещения: что известно о «Пенсионном Максимуме»

С 1 октября Сбербанк предлагает пенсионерам специальную программу «Пенсионный Максимум», которая объединяет банковский вклад и возможность пройти медицинское обследование. О запуске предложения сообщает kp.ru.

Какие условия предусмотрены для вклада

Ключевой продукт программы — вклад «Пенсионный Максимум». Минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. рублей, а срок можно выбрать в диапазоне от одного месяца до трех лет.

Клиентам предлагают несколько вариантов управления накоплениями. В зависимости от выбранных условий вклад можно пополнять, а проценты получать ежемесячно либо в конце срока действия договора.

Как оформить вклад через приложение

Открыть «Пенсионный Максимум» можно дистанционно в приложении «СберБанк Онлайн». Для этого нужно перейти в раздел «Накопления», выбрать срок размещения средств, порядок начисления процентов и возможность пополнения, а затем подтвердить операцию.

Согласно описанию предложения, проценты начинают начисляться сразу после открытия вклада. Итоговые условия зависят от выбранного варианта продукта.

Программа включает медицинское обследование

Помимо банковского обслуживания, участникам инициативы предлагают бесплатное медицинское обследование через сервис «СберЗдоровье».

Таким образом, программа объединяет инструмент для размещения сбережений и дополнительную медицинскую услугу. Перед открытием вклада клиентам стоит ознакомиться с действующими условиями и доступными вариантами начисления процентов.