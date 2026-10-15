Новый способ накопить на жилье: кому подойдет жилищный вклад и какие у него ограничения

С 1 января 2027 года у россиян появится новый способ накопить на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. Жилищный вклад позволит регулярно откладывать деньги на отдельном счете, получать проценты и использовать накопления для решения жилищного вопроса. Чем он отличается от обычного депозита, кому подойдет и какие ограничения придется учитывать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина.

«Главная особенность жилищного вклада в том, что деньги изначально предназначены для конкретной цели. Договор заключается минимум на три года, счет можно пополнять в любое время, причем внести средства в пользу вкладчика смогут и другие люди. Накопления разрешается направить на покупку готовой квартиры, строительство дома, участие в долевом строительстве, первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного кредита», — пояснила экономист.

По словам эксперта, важное отличие нового инструмента от обычного депозита заключается в повышенной страховой защите. Возмещение по жилищным сбережениям составит до ₽10 млн в одном банке. Этот лимит предусмотрен отдельно от стандартного страхового возмещения по обычным вкладам и счетам в размере ₽1,4 млн. При этом сам вклад не гарантирует одобрения ипотеки: если накопленной суммы не хватит, банк отдельно оценит доходы клиента, кредитную историю и долговую нагрузку.

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«Жилищный вклад может подойти тем, кто планирует покупку недвижимости через несколько лет, имеет стабильный доход и готов регулярно откладывать деньги. Целевой характер сбережений помогает не расходовать их на повседневные нужды. Но если накопления могут понадобиться в любой момент или планы на жилье еще не определены, обычный вклад или накопительный счет останутся более гибким решением», — отметила Кулагина.

При досрочном закрытии договора условия сохранения процентов будут зависеть от срока и цели использования средств. По условиям инструмента, при направлении денег на жилищные цели доход можно будет сохранить после года накоплений, а при снятии на другие нужды договор разрешат закрыть с сохранением дохода не ранее чем через полтора года. При более раннем нецелевом изъятии проценты могут пересчитать по ставке вклада до востребования.

Как добавила экономист, перед оформлением жилищного вклада стоит сравнить предлагаемую банком ставку с условиями обычных депозитов и накопительных счетов, а также уточнить правила пополнения и досрочного расторжения. Главный смысл нового инструмента не в гарантированно высокой доходности, а в возможности системно копить на жилье и защитить эти сбережения от незапланированных трат.