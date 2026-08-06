«Почти 7 тысяч в день». Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году

В 2026 году максимальный размер больничного в России составил 7 тысячам рублей. Соответствующие данные опубликовал Социальный фонд (СФР) в своем официальном канале на платформе «Макс».

Как уточняется в сообщении фонда, верхняя планка выплаты за один день болезни установлена на уровне 6827,40 рубля. Ведомство напоминает, что при расчете суммы пособия бухгалтерия учитывает совокупный заработок сотрудника за два предшествующих календарных года.

При этом действует законодательное ограничение: итоговый размер пособия за полный календарный месяц не может быть меньше федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января 2026 года этот показатель составляет 27 093 рубля. Исходя из этой суммы, минимальный дневной размер выплаты варьируется в зависимости от количества дней в месяце: 873,97 рубля — для месяцев с 31 днем, 903,10 рубля — для 30-дневного периода и 967,61 рубля — для февраля.

В Социальном фонде также напомнили гражданам, что вся актуальная информация об этапах оформления листка нетрудоспособности — от открытия до закрытия — доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Здоровье».

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии достиг 25,4 тысячи рублей.