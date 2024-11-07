ЦБ сообщил о продолжении роста инвестиций в экономику после повышения ставок

Инвестиции в российскую экономику продолжили свой рост и во втором полугодии 2024 года, несмотря на новый виток повышения процентных ставок. Хотя темпы роста инвестиций несколько замедлились, о начале снижения говорить не стоит, сообщил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов на Русском экономическом форуме в Челябинске, передает ТАСС.

«Наши опросы показывают, что рост инвестиций продолжается и во втором полугодии после нового раунда повышения ставок. Темпы роста инвестиций замедлились, это факт, я его отрицать не буду. Но говорить о том, что в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз, сейчас об этом говорить не приходится», — сказал он.

Он добавил, что в 2023 году были достигнуты рекордные показатели прибыли, сальдированный финансовый результат составил 33,3 трлн рублей, что на 28,5% больше по сравнению с прошлым периодом.

В этом году, хотя прибыль немного снизилась, в целом она остается на том же рекордном уровне, что и в предыдущем году. Многие компании имеют значительный запас прочности благодаря такому росту.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 7 по 9 ноября и служит платформой для разработки эффективной экономической стратегии в современных условиях.

Ранее Банк России спрогнозировал высокую вероятность повышения ключевой ставки в декабре 2024 года.