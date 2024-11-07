Банк России назвал вероятность повышения ключевой ставки в декабре «очень высокой»

Банк России спрогнозировал высокую вероятность повышение ключевой ставки в декабре 2024 года. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что анализ текущей экономической ситуации позволяет говорить о высокой вероятности дальнейшего повышения ставки. Такое решение не предопределено, однако, учитывая текущие проинфляционные риски, новые корректировки могут последовать уже в конце года.

Регулятор отметили необходимость направить ясный сигнал о возможности повышения ставки, особенно если темпы роста цен не замедлятся.

25 октября 2023 года на заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ключевую процентную ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых.

Ранее директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов назвал причины ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.