Летний подарок после дождей: в Подмосковье потеплеет до +27 градусов

После прохладной и дождливой недели жителей Московской области ждут более комфортные выходные. Уже в субботу температура начнет повышаться, а в воскресенье в регионе установится по-настоящему летняя погода. Таким прогнозом с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 20 июня, погода останется неустойчивой. Ночью по области ожидается от +8 до +13 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, пройдут кратковременные осадки, а в отдельных районах возможны грозы.

«В субботу осадков станет заметно меньше. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а днем температура поднимется до +18…+23 градусов. Кратковременные дожди возможны лишь местами», — отметил метеоролог.

Самым приятным днем станет воскресенье, 22 июня. По словам синоптика, существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +8…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Такая погода позволит жителям региона провести время на природе без риска попасть под дождь.

«Теплая тенденция сохранится и в начале следующей недели. В понедельник местами вновь возможны небольшие дожди, однако температура останется высокой — до +27 градусов днем», — добавил специалист.

По словам Ильина, после нескольких прохладных дней Подмосковье постепенно возвращается к более характерной для конца июня погоде. Уже к воскресенью температура окажется на несколько градусов выше, чем в середине недели, а количество осадков заметно сократится.

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