В Рязанской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

Рязанская область столкнулась с резким всплеском заболеваемости ОРВИ на второй неделе сентября. По данным регионального Роспотребнадзора, количество случаев достигло 5261, что демонстрирует рост более чем на половину по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает издание 7info.

Особую тревогу вызывает возрастная структура заболевших: более 53% случаев пришлось на детей, причем наиболее уязвимой группой оказались воспитанники организованных коллективов. Географически эпидемиологический подъем сконцентрирован в областном центре, где зафиксировано 76% всех случаев.

Лабораторные исследования указывают на циркуляцию вирусов негриппозной природы, что характерно для раннего осеннего эпидсезона. При этом эпидемиологи отмечают разнонаправленную динамику — параллельно с ростом ОРВИ произошло снижение случаев COVID-19 на 27%, что свидетельствует о сложной эпидемиологической картине в регионе.

Такая ситуация требует усиления профилактических мер, особенно в детских коллективах и городской среде, где наблюдается наибольшая плотность заболеваемости.

