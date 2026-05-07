Врач Хорват: «Уши чистят себя сами» — популярная привычка грозит глухотой

Привычка ковырять в ушах ватными палочками оказалась не просто бесполезной, а смертельно опасной. Аудиолог Жоан Франсеск Хорват впризвал навсегда забыть об этом «ритуале гигиены». По словам врача, человеческое ухо — самоочищающаяся система, и сера нужна ему для защиты. Об этом сообщает Infosalus.

Ее естественное выведение происходит во время разговора или жевания. Палочки же не удаляют грязь, а проталкивают серу вглубь слухового прохода, вызывая закупорку, инфекции и даже разрыв барабанной перепонки.

Хорват опроверг миф, будто серу надо вычищать до блеска. Напротив, ее отсутствие делает ухо уязвимым для бактерий и воды. Вместо палочек медик советует два-три раза в неделю промывать уши спреем на основе морской воды. Также можно использовать перекись водорода или специальные аптечные растворы для растворения ушной серы.

«Ватные палочки — это зло, которое мы сами создали», — резюмирует аудиолог. Он напоминает: барабанная перепонка — тончайшая мембрана, и одно неловкое движение может лишить человека слуха навсегда. Особенно опасно чистить уши детям, которые часто дергаются.

