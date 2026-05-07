«Кровь из глаз вместо красоты»: россиянка получила химический ожог после наращивания ресниц

Желание стать красивей обернулось для жительницы Набережных Челнов настоящим кошмаром. Вместо выразительного взгляда она получила химический ожог глаз, кровь и нагноение. Теперь девушка борется за зрение, а мастер разводит руками. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Все началось с обычной процедуры наращивания ресниц. Мастер сделал свою работу, а в конце нанес какое-то средство, от которого клиентке стало невыносимо больно. Женщина сняла линзы, но боль не утихала — добавился отек и светобоязнь. На следующий день она вернулась в салон, попросила снять временные ресницы и побежала к офтальмологу. Диагноз — химический ожог. Врач извлек из глаз несколько ресниц и прописал лечение.

Наутро пострадавшая не смогла открыть веки — началось жуткое нагноение. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как из глаз девушки текут кровавые слезы. Конъюнктивит, отек, краснота — такому «макияжу» не позавидуешь.

Мастер предположил, что переборщил с клеем или обезжиривателем. Но клиентке от этого не легче. Теперь она борется за здоровье, а не за красоту. Салону грозит не только потеря репутации, но и судебный иск.

