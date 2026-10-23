Дорогая покупка, дешевая перепродажа: какие машины никогда не будут ликвидны

При покупке автомобиля водители нередко думают не только о комфорте, но и о том, за сколько смогут продать машину через несколько лет. Однако даже популярная модель может заметно потерять в цене за три года. На остаточную стоимость влияют спрос на вторичном рынке, доступность запчастей, расходы на обслуживание и скидки на новые автомобили. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие машины бывает сложнее перепродать и как снизить финансовые потери.

«В первую очередь сложнее продавать автомобили редких комплектаций и моделей, которые мало знакомы покупателям. Если машина привезена по параллельному импорту, у нее могут отличаться спецификации, а поиск деталей и ремонт окажутся дороже или сложнее. Человек, который выбирает подержанный автомобиль, обычно хочет заранее понимать, где его обслуживать и сколько это будет стоить», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, отдельного внимания требуют некоторые китайские автомобили, особенно если производитель часто обновляет модельный ряд или существенно снижает цены на новые машины. Тогда трехлетний автомобиль приходится продавать дешевле, чтобы он оставался конкурентоспособным.

При этом считать все китайские машины невыгодными для перепродажи неправильно: остаточная стоимость заметно различается даже внутри одной категории. Японские и европейские автомобили тоже могут терять в цене быстрее ожиданий, если модель непопулярна, обслуживание обходится дорого или на рынке мало покупателей.

«Главное — смотреть не только на страну происхождения, но и на конкретную модель, комплектацию, репутацию двигателя и коробки передач, а также стоимость расходников. Перед покупкой полезно сравнить цены на новые и трехлетние машины, проверить количество объявлений и посмотреть, как долго они остаются в продаже», — посоветовал Егоров.

На стоимость при перепродаже влияют и состояние кузова, история ДТП, пробег, число владельцев и подтвержденное обслуживание. Чтобы не потерять лишние деньги, эксперт порекомендовал сохранять заказ-наряды и чеки, вовремя проходить техническое обслуживание и не откладывать мелкий ремонт. Перед покупкой также стоит узнать, насколько легко найти запчасти и есть ли в регионе сервисы, которые умеют работать с выбранной моделью.