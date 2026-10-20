«Не платите за воздух»: эксперт назвал работы, без которых машина переживет зиму спокойно

Наступление холодов само по себе не повод заново проходить ТО, менять исправные детали или заказывать полный комплекс сезонных работ. Главное — проверить узлы и системы, отвечающие за безопасность движения и надежный запуск двигателя в мороз. Как обойтись малой кровью, технический директор компании «ААА Траксервис» — официального дилера MAN, Sinotruk, JAC, Ambertruck, Dongfeng и «Тонар» — Дмитрий Волков рассказал проекту Авто Mail .

Масло и фильтры

Распространенное заблуждение — обязательная замена моторного масла и масляного фильтра перед зимой. Если ТО прошло недавно и регламентный интервал не истек, повторять процедуру только из-за смены сезона не нужно. Переходить на другую вязкость по совету продавца или в рамках навязанной «подготовки к зиме» тоже не стоит — ориентируйтесь на допуски производителя.

Та же логика с воздушным и салонным фильтрами. Проверить последний и вентиляцию есть смысл, только если обдув ослаб и стекла стали сильнее запотевать.

Аккумулятор

Менять батарею лишь из-за возраста или близкой зимы незачем. Другое дело, если стартер крутит вяло или аккумулятор то и дело разряжается: причину стоит выяснить до морозов.

Антифриз и резина

У охлаждающей жидкости проверяют уровень, температуру замерзания и отсутствие утечек. Ежегодно менять исправный антифриз перед зимой не требуется — смотрите на регламент и состояние жидкости. При выборе резины сравнивайте характеристики подходящих моделей, а не только цену или громкость бренда. Более доступный вариант допустим, если он отвечает требованиям автомобиля и условиям эксплуатации. Экономия не должна достигаться за счет шин с неподходящими параметрами.

Щетки и «зимний пакет»

Специальные зимние щетки стеклоочистителя нужны не всегда: если имеющиеся нормально очищают стекло, менять их к холодам необязательно.

В сервисе важно четко разделять обязательное обслуживание, устранение выявленных неисправностей и дополнительные услуги. Само название «зимний пакет» не значит, что машине нужны все входящие в него работы. Перед согласованием заказа посмотрите, что именно предлагают заменить или проверить, и сверьте список с документами о последнем ТО. По каждой дополнительной позиции просите понятное обоснование: подошел ли срок по регламенту, какая неисправность обнаружена и чем подтверждается необходимость ремонта или замены. Стоимость работ и материалов согласуйте отдельно.