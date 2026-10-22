Последние теплые выходные осени? Синоптик рассказал о погоде в Москве и области

В Москве и Подмосковье выходные 24 и 25 октября обещают быть относительно теплыми и сухими. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а вот в начале следующей недели температура начнет снижаться. О том, какой будет погода в ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в Москве будет от +11 до +13 градусов, по области — от +9 до +14», — сообщил специалист.

По словам синоптика, ветер останется юго-восточным, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Ночью температура в столице будет держаться на уровне +4…+6 градусов, в Московской области — от +1 до +6.

В пятницу, 23 октября, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем в Москве ожидается +10…+12 градусов, по области — от +8 до +13.

Однако к началу следующей недели погода начнет меняться. В понедельник осадков не прогнозируется, но ночью температура местами может опуститься до -1 градуса. Во вторник, 27 октября, местами пройдет небольшой дождь, а днем воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов.

Таким образом, выходные станут подходящим временем для прогулок на свежем воздухе, а к началу недели стоит подготовиться к более прохладной погоде и возможным осадкам.